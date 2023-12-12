Ильхам Алиев примет участие в выборах президента Азербайджана

Действующий президент Азербайджана Ильхам Алиев примет участие на внеочередных выборах главы государства. Об этом сообщил журналистам заместитель председателя – руководитель центрального аппарата правящей партии «Yeni Azərbaycan» («Новый Азербайджан») Таир Будагов, передает РИА Новости.

Выборы состоятся 7 февраля 2024 года .

Будагов сообщил, что правление партии собирается доработать план мероприятий в связи с предстоящими выборами. Время заседания будет объявлено позднее.

Алиев впервые вступил на должность президента Азербайджана с 31 октября 2003 года. Если он победит на выборах 2024 года, то это будет его пятый президентский срок.

17 марта 2024 года также состоятся президентские выборы в Российской Федерации. Избирательная кампания должна стартовать в декабре 2023 года. Инаугурация избранного главы государства запланирована на 7 мая 2024 года. Владимир Путин объявил, что примет участи в выборах. У Путина это так же может быть пятым президентским сроком.

Ранее Алиев прошелся по флагу Нагорного Карабаха в здании бывшей администрации республики.