В США заявили о «критическом моменте» для Украины во время визита Зеленского

Глава Украины Владимир Зеленский прибывает на переговоры в Вашингтон в критический момент, когда в Белом доме предупреждают, что американская помощь может вскоре закончиться, а переговоры о выделении финансирования застопорились в конгрессе США. Об этом пишет CNN.

Как следует из текста, в Белом доме надеются, что Зеленский сможет убедить законодателей, особенно республиканцев, в увеличении помощи. Чиновники администрации долгое время считали Зеленского самым эффективным защитником своей страны, и он неоднократно, обращался к международным парламентам, ассамблеям, саммитам и церемониям награждений, чтобы заручиться поддержкой, пишет CNN.

«Но перспективы успеха в Вашингтоне на этой неделе кажутся невеликими, переговоры зашли в тупик и связали новую помощь Украине с ужесточением иммиграционных правил», — следует из текста.

В беседе с телеканалом сенатор от Республиканской партии Джеймс Ланкфорд, заявил, что ничего из того, что Зеленский скажет законодателям во время визита, не изменит требований республиканцев о том, чтобы конгресс заключил соглашение об ужесточении пограничных законов США, прежде чем утвердить дополнительную помощь Украине.

Задача Зеленского убедить скептически настроенных законодателей в том, что десятки миллиардов дополнительной американской помощи могут помочь изменить траекторию на поле боя, где у Украины в последние несколько месяцев нет значительных успехов, отмечается в материале. Однако долгожданное контрнаступление против России не принесло того прогресса, на который надеялись многие официальные лица США и Европы, пишет CNN.

Ранее в США назвали позором визит Зеленского в США ради помощи для Украины.