Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В США заявили о «критическом моменте» для Украины во время визита Зеленского

CNN: Зеленский прибывает на переговоры в США в критический момент для Украины

close
100%
Valentyn Ogirenko/Reuters

Глава Украины Владимир Зеленский прибывает на переговоры в Вашингтон в критический момент, когда в Белом доме предупреждают, что американская помощь может вскоре закончиться, а переговоры о выделении финансирования застопорились в конгрессе США. Об этом пишет CNN.

Как следует из текста, в Белом доме надеются, что Зеленский сможет убедить законодателей, особенно республиканцев, в увеличении помощи. Чиновники администрации долгое время считали Зеленского самым эффективным защитником своей страны, и он неоднократно, обращался к международным парламентам, ассамблеям, саммитам и церемониям награждений, чтобы заручиться поддержкой, пишет CNN.

«Но перспективы успеха в Вашингтоне на этой неделе кажутся невеликими, переговоры зашли в тупик и связали новую помощь Украине с ужесточением иммиграционных правил», — следует из текста.

В беседе с телеканалом сенатор от Республиканской партии Джеймс Ланкфорд, заявил, что ничего из того, что Зеленский скажет законодателям во время визита, не изменит требований республиканцев о том, чтобы конгресс заключил соглашение об ужесточении пограничных законов США, прежде чем утвердить дополнительную помощь Украине.

Задача Зеленского убедить скептически настроенных законодателей в том, что десятки миллиардов дополнительной американской помощи могут помочь изменить траекторию на поле боя, где у Украины в последние несколько месяцев нет значительных успехов, отмечается в материале. Однако долгожданное контрнаступление против России не принесло того прогресса, на который надеялись многие официальные лица США и Европы, пишет CNN.

Ранее в США назвали позором визит Зеленского в США ради помощи для Украины.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами