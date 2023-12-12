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Венгрия потребовала отсрочить на полгода начало переговоров о вступлении Украины в ЕС

Янош: решение о переговорах по вступлению Украины в ЕС надо отложить до июня

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Shutterstock

Решение о подготовке членства в ЕС Украины должно быть отложено на полгода, а любая помощь Киеву со стороны Евросоюза не должна поступать из его бюджета. Такое мнение выразил венгерский министр по делам ЕС Янош Бок, сообщает Financial Times.

«Министр Янош Бок сообщил изданию, что Венгрия настаивает на том, что любая помощь Украине не может поступать из совместного бюджета ЕС, и что решение о переговорах о членстве должно подождать до выборов в Европарламент в июне», — говорится в публикации.

Бок также добавил, что Венгрия не намерена отказываться от этой позиции, так как она основана на принципах.

11 декабря глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил своему украинскому коллеге Дмитрию Кулебе, что предложение Еврокомиссии о начале переговоров с Украиной о вступлении в Евросоюз не подготовлено.

В тот же день стало известно, что министры обороны стран Европейского союза не смогли договориться о новом транше на военную помощь Киеву. А в Литве обвинили Венгрию в расколе Европы.

Ранее в Британии сообщили о тайных переговорах премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по Украине.

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