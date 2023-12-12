Дипломаты Европейского союза из-за позиции Венгрии обсуждают предложения по привлечению экстренного финансирования для Украины за пределами общего бюджета ЕС. Об этом сообщает газета The Financial Times.

Ранее Венгрия не захотела отказаться от своего вето на критически важный для Киева пакет помощи Европейского фонда мира на сумму €500 млн, а также пакеты военной (€20 млрд) и макрофинансовой (€50 млрд) поддержки со стороны ЕС на 2024-2027 годы.

Кроме того, венгерская сторона не поддержала запуск на саммите ЕС 14-15 декабря переговоров о присоединении Украины к Европейскому союзу.

FT отмечает, что позиция премьер-министра Венгрии Виктора Орбана сохраняется, несмотря на попытки украинского президента Владимира Зеленского и ряда стран Евросоюза убедить его поменять взгляды.

Источники сообщили изданию, что дипломаты ЕС начали частные переговоры о реализации и технических деталях потенциального финансового пакета между другими 26 членами блока. Ожидается, что это обеспечит Украину экстренным финансированием по меньшей мере на год. Однако внебюджетный механизм потребует больше времени и финансовых затрат.

Один из собеседников издания заявил, что никто не хочет этого делать, однако было бы безрассудно не иметь план «Б».

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