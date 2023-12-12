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В конгрессе США раскритиковали администрацию Байдена за позицию по Газе в ООН

Сенатор Окасио-Кортес обвинила Байдена в лицемерии за позицию США по Газе в ООН

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Athit Perawongmetha/Reuters

Член палаты представителей США от Демократической партии Александрия Окасио-Кортес раскритиковала администрацию действующего главы государства Джо Байдена после того, как США наложили вето на резолюцию ООН, призывающую к прекращению огня в секторе Газа. По ее словам, Белый дом больше не может совмещать озабоченность по поводу прав человека, накладывая вето на призыв к прекращению огня, передает Fox News.

«[Администрация Байдена] больше не может совмещать свою выраженную озабоченность по поводу палестинцев и прав человека, одновременно накладывая вето на призыв ООН к прекращению огня и уклоняясь от участия всего конгресса США в безоговорочной поддержке неизбирательных бомбардировок сектора Газа», — заявила. Окасио-Кортес.

9 декабря США заблокировали предложенную Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) резолюцию Совета Безопасности ООН с призывом к немедленному прекращению огня в Газе. За резолюцию проголосовали 13 членов СБ ООН, Великобритания воздержалась, Соединенные Штаты были единственными, кто выступил против.

Ранее в МИД РФ раскритиковали вето США против прекращения огня в Газе.

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