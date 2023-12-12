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В США раскритиковали слова сенатора Вэнса о помощи Украине

Сенатор Тиллис назвал слова Вэнса о прекращении поддержки Украины чушью

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Rod Lamkey/Global Look Press

Сенатор-республиканец от штата Северная Каролина Том Тиллис раскритиковал заявления своего коллеги Джей Ди Вэнса касательно продолжения поддержки Украины. По словам Тиллиса, высказывания о необходимости прекратить поддерживать Киев «абсолютная чушь», сообщает The Hill.

«Я думаю, что это чушь», — сказал Тиллис.

Он подчеркнул, что заявления о том, что, поставляя деньги Украине, Соединенные Штаты поддерживают там коррупцию, являются «тотальной и абсолютной чушью». По мнению Тиллиса, это «непродуктивный разговор».

Ранее американский сенатор от штата Огайо Джеймс Дэвид Вэнс в программе State of the Union на телеканале CNN заявил, что для завершения конфликта Украине придется уступить часть территорий России.

Также политик выступил против дополнительного финансирования Украины, так как, по его мнению, бывшая советская республика не сможет одолеть Россию.

До этого Вэнс назвал визит президента Украины Владимира Зеленского в США позорным фарсом.

Ранее Мадуро заявил, что Вашингтон выкинет Зеленского на помойку как ненужную марионетку.

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