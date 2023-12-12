Зеленский заявил о готовности Киева производить оружие, но не без помощи США

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВПК страны готов увеличить производство вооружений, однако нуждается в помощи США. Об этом он сообщил на встрече с главами американских оборонных компаний.

«Зеленский подчеркнул, что Украина готова и будет производить больше боеприпасов и военной техники, однако ей нужна поддержка со стороны таких мощных компаний», — говорится на сайте офиса украинского президента.

Отмечается, что Киев хочет наладить совместное производство артиллерийских снарядов, систем ПВО, а также артиллерийских и ракетных систем. Кроме того, Зеленский предложил создать европейский оборонный хаб на территории Украины, который будет работать по упрощенным процедурам, а также заявил, что украинская сторона не против вхождения американских компаний в долю украинских оборонных предприятий.

Встреча Зеленского с главами оборонных компаний США прошла в Украинском доме в Вашингтоне. На ней присутствовали представители RTX, Lockheed Martin, BAE Systems и других крупных организаций.

До этого член Республиканской партии и сенатор от штата Огайо Джей Ди Вэнс назвал визит президента Украины Владимира Зеленского в США позорным фарсом.

Ранее Зеленский подверг критике конгресс США и вновь попросил американское оружие.