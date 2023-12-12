Начальник генштаба Чехии оценил вероятность военного конфликта с РФ

Нужно запугивать Россию в целях избегания возможного конфликта с ней. Такое мнение высказал начальник генерального штаба Чехии Карел Ржехка в эфире Чешского телевидения.

По словам главы генштаба, военный конфликт с Российской Федерацией не является непредставимым, хоть и неправдоподобен в настоящий момент.

Он также призвал продолжать помогать Украине, так как она, по его мнению, «покупает время» для Европы.

Ржехка добавил, что украинское государство «держит» РФ «подальше от границ» Европейского союза (ЕС).

До этого президент России Владимир Путин заявил, что потенциальный конфликт Запада с Россией, если такой случится, не ограничится рамками специальной военной операции. По его мнению, «это будет совершенно другая война».

Ранее в США оценили вероятность введения войск НАТО на Украину.