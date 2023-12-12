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Бывшая сотрудница Госдепа обвинила США в срыве мирного диалога по Украине

Экс-сотрудница Госдепа обвинила власти США в подрыве достижения мира на Украине

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Depositphotos

Экс-сотрудник Государственного департамента США, полковник американской армии в отставке Энн Райт обвинила Вашингтон в подрыве мирного диалога между Москвой и Киевом. Об этом, ссылаясь на выступление Райт на заседании Совета Безопасности ООН по Украине, сообщает РИА Новости.

По словам бывшей чиновницы, когда идут мирные переговоры, их не нужно торпедировать. Райт отметила, что имеется множество свидетельств того, что США умышленно срывали возможность достижения мира между Россией и Украиной. В частности, об этом заявили бывшие главы правительств Германии и Израиля.

Райт выразила мнение, что необходимо работать во имя мира и не пытаться мешать его достижению.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский в своем первом публичном выступлении во время визита в США подверг критике американский конгресс и вновь попросил оружие у Вашингтона.

Ранее госсекретарь США заявил, что Россия и Китай сейчас представляют «самую острую угрозу миропорядку» на планете.

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