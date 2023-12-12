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Конгресс США не планирует рассматривать запрос о помощи Украине

Конгресс не намерен рассмотреть помощь Украине, несмотря на визит Зеленского

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J. Scott Applewhite/AP

Палата представителей конгресса США не намерена рассматривать запрос Белого дома о новом пакете помощи Украине перед уходом на каникулы, следует из расписания законодательного органа.

Согласно графику, 12 декабря комитет палаты проведет слушания о конкуренции с КНР, а в другом комитете займутся обсуждением расследования в рамках процедуры импичмента действующего президента США Джо Байдена. В календаре на 14 и 15 декабря также не значится вопрос о спонсировании Украины.

Помимо того, с 15 декабря палата представителей уходит на рождественские и новогодние каникулы до 9 января включительно, при этом сенат выйдет на работу раньше — 8 января.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский в своем первом публичном выступлении во время визита в Соединенные Штаты подверг критике американский конгресс и вновь попросил оружие у Вашингтона.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.

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