Глава МО Украины Умеров провел «откровенный» разговор с венгерским коллегой

Министр обороны Украины Рустем Умеров провел «откровенный» телефонный разговор с венгерским коллегой Кристофом Шалай-Бобровницким. Об этом Умеров написал на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

«Только что имел откровенный телефонный разговор с моим венгерским коллегой Кристофом Шалай-Бобровницким», — написал Умеров.

Он отметил, что в ходе беседы «поблагодарил Венгрию за поддержку Украины в области разминирования и медицины». Кроме того, Умеров выразил надежду на дальнейшее сотрудничество между странами и пригласил Шалай-Бобровницкого в Киев.

До этого министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что у его страны есть план военных действий на 2024 год.

Задачи армии на следующий год определены, отметил он, но не стал уточнять, в чем они заключаются.

По его словам, у Украины есть военные цели на следующий год. Оборонное планирование предусматривает оборонительные операции, контрнаступательные и наступательные операции, отметил глава украинского Минобороны.

Ранее министр обороны Украины пригрозил «наработками» по захвату Крыма.