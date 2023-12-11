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Медведев раскрыл, почему ООН не выполняет своих задач

Медведев: ООН не выполняет своих задач из-за разных позиций стран-членов

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Алексей Никольский/РИА Новости

ООН не выполняет своих задач из-за разных позиций стран-членов, некоторые из которых не оформлены юридически. Об этом сообщил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на встрече со школьниками и студентами, передает ТАСС.

«Важнейший, главнейший институт системы международных отношений (ООН. — прим. «Газеты.Ru») задачи свои не выполняет, потому что очень разные позиции стран», — сказал Медведев.

По его словам, есть государства, которые пытаются реально диктовать свою волю и навязывать поверх системы международного права некие свои представления, которые и юридического измерения не имеют.

Медведев счел, что сейчас очевиден «колоссальный кризис» системы международного права прошлого века. Это все, что было ставит под удар, поскольку «жизнь изменилась» и институты «не работают так, как должны».

Также на встрече Медведев заявил, что уверен в победе Путина на выборах.

Ранее Медведев предложил Чехии вернуть Судеты Германии.

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