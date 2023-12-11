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Медведев заявил об испытании, через которое проходит Россия

Медведев: Россия проходит через испытание, из которого выйдет с честью и победой

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Екатерина Штукина/РИА Новости

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия проходит через испытание, из которого выйдет с честью и победой. Его слова на встрече со школьниками и студентами в преддверии Дня Конституции передает ТАСС.

«Надо поддерживать наших ребят, которые защищают нашу страну. Это [спецоперация] испытание для страны. Но мы, конечно, выйдем из него с честью», — сказал Медведев.

Он подчеркнул, что Россия отстаивает справедливость и те идеалы, «которые когда-то создали нашу огромную страну».

«Мы не дадим ее никому разрушить. Как бы этого кому-то ни хотелось», — сказал политик.

Медведев также заявил, что Российская Федерация на сегодняшний день противостоит большому количеству государств, которые по сути вступили с Россией в военный конфликт.

До этого зампред Совбеза РФ поддержал решение президента России Владимира Путина о выдвижении на выборы в «драматичный период». По мнению Медведева, работа Путина на президентском посту должна быть продолжена.

Ранее Медведев рассказал о противостоянии России с большим числом стран.

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