Медведев рассказал о кризисе системы международного права

В настоящее время наблюдается колоссальный кризис международного права, заявил зампред Совбеза России и председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Медведева международное право все еще существует, но пребывает в кризисе.

«Очевиден колоссальный кризис системы международного права, которое формировалось в 20-м веке. Все, что было сделано в 20-м веке, а 20-й век — это был век развития международного публичного права, сейчас поставлено под удар, поскольку жизнь изменилась, институты не работают так, как должны», — сказал Медведев.

11 декабря Медведев заявил, ,что уверен в победе Владимира Путина на предстоящих президентских выборах.

До этого Медведев заявил, что на сегодняшний день Россия противостоит большому количеству государств, которые по сути вступили с Россией в военный конфликт, однако в любом случае сейчас очень благодатное время для получения знаний.

Ранее Медведев предложил свой вариант финала сериала «Слуга народа».