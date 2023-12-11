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Медведев рассказал о противостоянии России с большим числом стран

Медведев: РФ противостоит большому числу стран, вступившими с ней в конфликт

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Екатерина Штукина/РИА Новости

Российская Федерация на сегодняшний день противостоит большому количеству государств, которые по сути вступили с Россией в военный конфликт, однако в любом случае сейчас очень благодатное время для получения знаний. Об этом заявил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на встрече со школьниками и студентами в преддверии Дня Конституции, передает РИА Новости.

«Время бурное, драматическое, наша страна противостоит большому количеству стран, вступившими с нами в военный конфликт, как бы там это не называлось. Но в любом случае, для того, чтобы получать знания сейчас очень благодатное время», — сказал он.

Ранее Дмитрий Медведев прокомментировал слова канцлера Германии Олафа Шольца, который обвинил Россию в резком росте цен на энергоносители, в том числе на газ. Он назвал слова Шольца ложью.

До этого Медведев поддержал решение президента России Владимира Путина о выдвижении на выборы в «драматичный период».

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

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