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Американцы отдали Трампу предпочтение над Байденом

Опрос WSJ: в декабре 2023 года в США избрали бы президентом Трампа, а не Байдена

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Reuters

В декабре 2023 года американцы избрали бы президентом Дональда Трампа, а не Джо Байдена. Об этом свидетельствует опрос The Wall Street Jornal.

Если бы выбор стоял между этими двумя кандидатами, 47% американцев выбрали бы Трампа, а 43% — Байдена. Если бы кандидатов было пятеро, то за Трампа отдали бы голос 37% избирателей, а за Байдена — 31%.

Для Байдена эти результаты являются наихудшими с момента его прихода к власти.

23% избирателей заявляют, что политика Байдена принесла им лично какие-то плюсы, а 53% называют себя пострадавшими от его действий.

Опрос проходил с 29 ноября по 4 декабря 2023 год. В нем приняли участие 1500 зарегистрированных избирателей.

До этого штаб Байдена привлек бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон для помощи в переизбрании на следующих выборах.

Ранее стало известно, кого поддержат финансисты с Уолл-стрит на президентских выборах США.

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