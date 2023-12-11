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Шольц призвал послать России сигнал касательно поддержки Украины

Шольц призвал ЕС послать России и Путину сигнал, что помощь Украине не ослабнет

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Lisi Niesner/Reuters

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Европа и ее союзники должны послать сигнал Москве и Киеву о готовности продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Об этом он завил на пресс-конференции в Берлине, сообщает ТАСС.

По его словам, важно, чтобы в Европе и за ее приделами сигнализировали Украине, что «она может положиться на нашу помощь».

Как подчеркнул канцлер, боевые действия «все же будут длиться долго», поэтому необходимо придать форму усилиям по поддержке Украины и обеспечить страну всем необходимым «на долгосрочную перспективу». В том числе речь идет о боеприпасах, уточнил Шольц.

«Это то, что действительно требует общих усилий», — сказал он.

С точки зрения канцлера ФРГ, если союзники Киева в Европе и за ее пределами смогут послать сигнал о долгосрочной поддержке, то это станет и сигналом для президента России Владимира Путина. По мнению Шольца, российский лидер надеется на то, что готовность на Западе поддерживать Украину ослабнет.

«Было бы важным сигналом, если бы мы ему сказали: «Не рассчитывай на это! Мы готовы делать необходимое так долго, сколько потребуется», — сказал Шольц.

До этого деятельность канцлера ФРГ поддержали только 20% граждан Германии.

Ранее Шольц озвучил позицию Германии в вопросе дальнейшего финансирования Украины.

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