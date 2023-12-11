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Кучма объяснил, чем обернется для США прекращение поддержки Украины

Кучма заявил, что США потеряют лицо перед всем миром в случае проигрыша Киева

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Susan Walsh/Pool/Reuters

Бывший президент Украины Леонид Кучма заявил, что прекращение поддержки Киева со стороны США и проигрыш в военном конфликте приведет к тому, что Вашингтон «потеряет лицо перед всем миром». Его слова приводит The Guardian.

По мнению бывшего президента, Украине следует надеяться, что «Байдену удастся провести закон», обеспечивающий дальнейшее финансирование этой страны. Экс-президент также напомнил, что Соединенные Штаты «потеряли Афганистан».

«Поражение Украины означает, что США потеряют лицо перед всем миром», — заявил Кучма.

В то же время он выразил надежду, что Киев сможет одержать победу несмотря на ослабевающую международную солидарность.

До этого Кучма сравнил менталитет россиян и украинцев. По его словам, образ мышления русских людей произошел от монголов, в то время как у жителей Украины – от Киевской Руси.

Ранее в Британии рассказали, когда Зеленский лишится финансовой помощи США и ЕС.

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