В Госдуме обвинили Запад в дискредитации выборов в России

Наиболее активную деятельность по дискредитации выборов в Российской Федерации проявляют центры управления в США, Великобритании, Германии, Польше, Швеции и на Украине. Об этом заявил глава комитета государственной думы по безопасности Василий Пискарев, передает РИА Новости.

«Более ста подконтрольных им медиапроектов подготавливают зарубежную аудиторию к признанию президентских выборов в России нелегитимными. Эти же ресурсы одновременно отрабатывают задания по дискредитации Вооруженных Сил РФ», — отметил он.

ЦИК России принял решение о проведении голосования на выборах президента в 2024 году в новых регионах страны, где введено военное положение.

11 декабря ЦИК провела консультации по вопросу о возможности проведения предстоящих выборов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. 19 октября 2022 года в этих регионах было введено военное положение. В комиссии сообщили, что Минобороны и ФСБ считают возможным проведение выборов в этих регионах.

10 декабря президент России Владимир Путин пообещал председателю народного совета ДНР Артему Жоге обязательно посетить новые регионы, когда там «станет немножко потише».

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».