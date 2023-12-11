Ким Чен Ын заменил свой личный автомобиль на Maybach

Лидер КНДР Ким Чен Ын сменил свой личный автомобиль на Mercedes-Maybach S650. Об этом сообщает южнокорейский телеканал SBS со ссылкой на фотографии и видеозаписи, сделанные на национальной конференции матерей, которая прошла в начале декабря в Северной Корее.

«Ким Чен Ын заменил свой личный автомобиль на новый», - говорится в сообщении.

Отмечается, что Ким Чен Ын приехал на мероприятие на личном автомобиле, и репортеры заметили на нем марку Maybach.

Как сообщает телеканал, ранее северокорейский лидер ездил на другой модели Mercedes, подчеркивая, что «у предыдущего автомобиля нет маркировки Maybach на задней двери багажника, а в багажнике нет надписи S650».

SBS также предполагает, что автомобиль был везен в Северную Корею контрабандой через несколько стран. По оценке телеканала, машина могла быть произведена еще в 2019 году.

До этого Ким Чен Ын рассказал, что должна делать женщина в КНДР.

Ранее Ким Чен Ын заплакал на общереспубликанском съезде матерей.