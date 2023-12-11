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Материалы о вмешательстве в выборы переданы в Генпрокуратуру и ЦИК

Пискарев: материалы о вмешательстве в выборы переданы в Генпрокуратуру и ЦИК

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Нина Зотина/РИА «Новости»

Председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил, что материалы о деятельности иностранных агентов и зарубежных неправительственных организаций против России и вмешательстве в выборы переданы в Генпрокуратуру РФ и ЦИК. Об этом говорится в Telegram-канале комиссии Госдумы по расследованию вмешательства извне.

Пискарев отметил, что комиссией подготовлены и направлены в органы предложения о признании ряда лиц иноагентами и зарубежных неправительственных организаций нежелательными в России.

11 декабря зампредседателя Центризбиркома России Николай Булаев заявил, что ЦИК готов к тому, что будут попытки сорвать голосование в новых российских регионах. Он отметил, что недружественные РФ лица недовольны тем, что «голосование идет на территории четырех субъектов РФ, и не скрывают, что будут делать все возможное, чтобы запугать людей, чтобы сорвать голосование».

Ранее Песков заявил, что электоральная кампания в РФ станет объектом нападок извне.

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