Выборы президента РФ пройдут и в новых регионах России

ЦИК России принял решение о проведении голосования на выборах президента в 2024 году в новых регионах страны, где введено военное положение. Об этом сообщает ТАСС.

О принятом решении сообщат президенту РФ Владимиру Путину и Совету Федерации.

Выборы главы государства состоятся 17 марта 2024 года.

11 декабря ЦИК провела консультации по вопросу о возможности проведения предстоящих выборов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. 19 октября 2022 года в этих регионах было введено военное положение. В комиссии сообщили, что Минобороны и ФСБ считают возможным проведение выборов в этих регионах.

10 декабря президент России Владимир Путин пообещал председателю народного совета ДНР Артему Жоге обязательно посетить новые регионы, когда там «станет немножко потише».

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».