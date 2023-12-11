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Переговоры о вступлении Украины в ЕС могут перенести

Euractiv: переговоры в ЕС по вступлению Украины могут быть перенесены на март

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Thomas Peter/Reuters

Переговоры о вступлении Украины в ЕС могут быть перенесены на март в том случае, если премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не даст на это своего согласия на саммите в Брюсселе 14-15 декабря. Об этом сообщает портал Euractiv со ссылкой на дипломатическое источники, отметив, что решение о переносе переговоров может стать компромиссным вариантом для ЕС.

«Те (дипломаты – прим. ред.), кто ожидал, что Орбан сдвинется с места (даст свое согласие – прим. ред.), описывали возможный компромисс, переносящий начало переговоров с Украиной на март. Другие, однако, опасаются, что на этот раз венгерского лидера, возможно, не удастся убедить», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что лидеры стран Европейского союза соберутся на саммит в Брюсселе 14-15 декабря, чтобы принять решение по предложениям о предоставлении экономической поддержки Киеву в размере €50 млрд, выделении дополнительных €20 млрд на вооруженные силы Украины и начале переговоров о вступлении страны в ЕС.

До этого глава МИД Украины Кулеба заявил, что Киев готов «сплясать» для выполнения условий ЕС.

Ранее в Чехии оценили перспективы евроинтеграции Украины.

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