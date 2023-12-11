Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

ЦИК РФ готов к попыткам сорвать голосование на выборах в новых регионах

Булаев: ЦИК готов к попыткам сорвать президентские выборы в новых регионах

close
100%
Alexandros Michailidis/Shutterstock.com

Зампредседателя Центризбиркома России Николай Булаев заявил, что ЦИК готов к тому, что будут попытки сорвать голосование в новых российских регионах. Об этом сообщает РИА Новости.

Он отметил, что злопыхатели недовольны тем, что «голосование идет на территории четырех субъектов РФ, и не скрывают, что будут делать все возможное, чтобы запугать людей, чтобы сорвать голосование».

При этом он отметил, что в ЦИК к этому готовы, также он подчеркнул, что в Центризбиркоме справятся с задачей проведения выборов в новых регионах.

Также стало известно, что ЦИК России принял решение о проведении голосования на выборах президента в 2024 году в новых регионах страны, где введено военное положение.

Кроме того, ЦИК России получил уведомление о собрании инициативной группы по выдвижению Владимира Путина, назначенном на 16 декабря.

Ранее Песков заявил, что электоральная кампания в РФ станет объектом нападок извне.

Все новости на тему:
Выборы президента России 2024
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами