ЦИК РФ готов к попыткам сорвать голосование на выборах в новых регионах

Зампредседателя Центризбиркома России Николай Булаев заявил, что ЦИК готов к тому, что будут попытки сорвать голосование в новых российских регионах. Об этом сообщает РИА Новости.

Он отметил, что злопыхатели недовольны тем, что «голосование идет на территории четырех субъектов РФ, и не скрывают, что будут делать все возможное, чтобы запугать людей, чтобы сорвать голосование».

При этом он отметил, что в ЦИК к этому готовы, также он подчеркнул, что в Центризбиркоме справятся с задачей проведения выборов в новых регионах.

Также стало известно, что ЦИК России принял решение о проведении голосования на выборах президента в 2024 году в новых регионах страны, где введено военное положение.

Кроме того, ЦИК России получил уведомление о собрании инициативной группы по выдвижению Владимира Путина, назначенном на 16 декабря.

Ранее Песков заявил, что электоральная кампания в РФ станет объектом нападок извне.