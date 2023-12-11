Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков заявил РИА Новости, что песенка президента Украины Владимира Зеленского спета, и у власти ему осталось находиться недолго.

«Он допустил уйму ошибок на посту президента и оказался человеком, из-за которого Украина потеряла около миллиона жизней и еще более десяти миллионов покинули страну», — сказал он.

По мнению Цекова, Украина из-за своего лидера стала страной, которая непригодна для проживания. Сенатор подчеркнул, что это начинают чувствовать и сами украинцы, поскольку рейтинги Зеленского на Украине падают.

«Все больше украинцев начинают задумываться о том, что его надо убирать от власти. Критическая масса накапливается, думаю, что недолго Зеленскому осталось быть президентом Украины», — указал сенатор.

При этом, считает Цеков, нового президента Украины определят в США, а украинский народ выступит в роли статиста, который будет голосовать за того, на кого укажут западные хозяева.

До этого бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявлял, что Киеву придется согласиться на другие, более худшие условия на переговорах из-за украинского президента Владимира Зеленского.

Ранее кандидат в президенты США заявил о намерении предотвратить третью мировую войну.