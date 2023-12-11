В ЕС призвали ввести спецрежим санкций против ХАМАС

Италия, Франция и Германия призвали Евросоюз ввести против радикального движения ХАМАС и его поддерживающих специальный режим санкций. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на письмо министров иностранных дел трех стран, адресованное главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю.

«Мы выражаем нашу полную поддержку... предложению о создании специального режима санкций против Хамаса и его сторонников <...> Быстрое принятие этого режима санкций позволит нам послать сильный политический сигнал о приверженности Европейского Союза борьбе с ХАМАС и нашей солидарности с Израилем», — говорится в письме.

До этого портал Euractiv со ссылкой на внутренний документ дипломатической службы ЕС писал, что главы МИД Евросоюза обсудят ограничения, касающиеся финансов и передвижения боевиков, ответственных за нападение на мирных граждан Израиля 7 октября.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.