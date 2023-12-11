Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В ЕС призвали ввести спецрежим санкций против ХАМАС

Италия, Франция и ФРГ призвали ввести спецрежим санкций против ХАМАС

close
100%
Yousef Masoud/Global Look Press

Италия, Франция и Германия призвали Евросоюз ввести против радикального движения ХАМАС и его поддерживающих специальный режим санкций. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на письмо министров иностранных дел трех стран, адресованное главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю.

«Мы выражаем нашу полную поддержку... предложению о создании специального режима санкций против Хамаса и его сторонников <...> Быстрое принятие этого режима санкций позволит нам послать сильный политический сигнал о приверженности Европейского Союза борьбе с ХАМАС и нашей солидарности с Израилем», — говорится в письме.

До этого портал Euractiv со ссылкой на внутренний документ дипломатической службы ЕС писал, что главы МИД Евросоюза обсудят ограничения, касающиеся финансов и передвижения боевиков, ответственных за нападение на мирных граждан Израиля 7 октября.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами