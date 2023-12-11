Минобороны РФ и ФСБ посчитали возможным проведение выборов в регионах с военным положением

Министерство обороны России и Федеральная служба безопасности считают возможным проведение выборов президента в четырех новых регионах страны, где действует военное положение. Об этом сообщила Центральная избирательная комиссия РФ, передает ТАСС.

11 декабря ЦИК провела консультации по вопросу о возможности проведения предстоящих выборов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

Выборы главы государства состоятся 17 марта 2024 года, избирательная кампания должна стартовать в декабре 2023 года. Инаугурация избранного президента Российской Федерации запланирована на 7 мая 2024 года. Действующий глава государства Владимир Путин объявил, что примет участи в выборах. Если он победит, это будет его 5-й президентский срок.

19 октября 2022 года на заседании Совета безопасности РФ Путин объявил о введении военного положения в Донецкой народной республике, Луганской народной республике, Запорожской и Херсонской областях. Все четыре регионы вошли в состав Российской Федерации после референдумов.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».