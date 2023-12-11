Депутат Государственной Думы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что Запад находится в поисках нового удобного президента Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

«Демократический Запад в очередной раз не считает нужным интересоваться мнением украинского народа и уже подыскивает нового удобного им тряпичного президента и предателя национальных интересов», — заявил он.

По его словам, Украина является для Зпада площадкой для различных аномальных политических, экономических и социальных экспериментов.

11 декабря глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что разговоры о смене украинского лидера Владимира Зеленского ведутся «серьезными людьми в серьезных центрах». При этом он отказался оценивать вероятные кандидатуры на замену действующему главе государства.

До этого американский политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявлял, что США должны прекратить вмешательства, чтобы российский президент Владимир Путин и его украинский коллега Владимир Зеленский сели за стол переговоров.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.