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Стало известно о проекте новой договоренности между США и Китаем

Nikkei: США и КНР намерены уведомлять друг друга о запуске ракет

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Lintao Zhang/AP

США рассматривают предложение об обмене уведомлениями о запуске ракет с Китаем. Об этом сообщает газета Nikkei Asia со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника госдепартамента США.

«Причина, по которой уведомление о запуске так важно, заключается в том, что у нас было бы взаимное обязательство разъяснить, что мы делаем», — приводит издание слова источника.

При этом чиновник госдепартамента США отказался давать комментарии относительно деталей механизма об обмене уведомлениями о запуске ракет с Китаем, однако указал, что аналогичный двусторонний пакт между США и Россией, известный как Соглашение об уведомлении о запуске баллистических ракет, станет моделью для механизма уведомления между США и Китаем.

Отмечается, что в ноябре в ходе встречи лидеров США и Китая американский президент Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин решили обсудить ключевые вопросы, включая контроль над вооружениями.

Высокопоставленный американский чиновник также сообщил, что Вашингтон надеется провести переговоры по контролю над вооружениями с Китаем в начале следующего года.

До этого в США заявили, что Китай встал на сторону России в конфликте на Украине.

Ранее в Китае заявили о переходе конфликта на Украине в новую фазу.

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