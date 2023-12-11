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Украинцы подвергают сомнению речи Зеленского на фоне отсутствия успехов

FT: коммуникационная стратегия Зеленского создает раскол с руководством ВСУ

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Olivier Matthys/AP

Обращения президента Украины Владимира Зеленского, которые направлены на поддержание оптимизма, создают раскол между гражданскими властями и военным руководством на фоне отсутствия успехов у армии. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на ряд украинских чиновников.

По словам источников, знакомых с коммуникационной стратегией Киева, в посланиях Зеленского всегда говорится о том, что страна движется вперед. Эта политика применяется на всех государственных уровнях, от министерств и местных администраций до военного командования, и включает строгую цензуру плохих новостей, таких как количество украинских потерь или успешные российские удары, отмечает FT.

«Но поскольку в этом году Украина добилась немногих военных достижений, а поддержка Запада ослабевает, коммуникационная стратегия создает раскол между президентской администрацией и военным руководством, говорят представители вооруженных сил, бывшие сотрудники президента и коммуникационные стратеги», — пишет издание.

В статье отмечается, что политические соперники начали открыто критиковать Зеленского, а военные заявляют, что разрыв между официальными заявлениями и ситуацией на местах больше не является убедительным и не мотивирует украинцев или западных партнеров Украины.

Разногласия стали очевидными в ноябре месяце, когда главком ВСУ Валерий Залужный заявил журналу The Economist, что конфликт зашел в тупик — табуированное слово в Киеве, подчеркивает FT.

11 декабря глава Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин заявил, что Запад неизбежно бросит Украину.

Ранее в США назвали чепухой доводы Зеленского об отмене выборов на Украине.

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