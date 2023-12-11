В Британии рассказали, когда Зеленский лишится финансовой помощи США и ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский к концу недели может лишиться помощи двух его самых важных союзников — США и Европейского союза. Об этом сообщает газета Financial Times.

«Зеленский может закончить эту неделю тем, что увидит, как два его самых важных союзника откажутся возобновлять финансовую помощь Украине», — говорится в статье.

Евросоюз пытается согласовать расходы на военную поддержку Киева на ближайшие четыре года в размере €20 млрд. Еще €50 млрд, по мнению Брюсселя, нужно дополнительно предусмотреть в бюджете ЕС на оказание Украине макрофинансовой помощи до 2027 года. Эти планы блокируют некоторые европейские государства, в частности Венгрия, которая считает, что нет смысла выделять Киеву новые финансы в то время, когда Киев еще не отчитался за те, которые он уже получил.

Газета указывает, послы стран Евросоюза вели переговоры по этому вопросу 10 декабря. Обсуждения, по информации издания, длились более 14 часов. Источники Financial Times отмечают, что переговоры были продуктивными, однако сохраняются большие разногласия по поводу реструктуризации бюджета. Ожидается, что переговоры продолжатся 14 декабря.

При этом официальные лица Венгрии утверждают, что другие европейские страны поддерживают позицию Будапешта по Украине, но отказываются признавать это. Представители Брюсселя, в свою очередь, подчеркивают, что остальные 26 членов Европейского союза полностью поддерживают Украину и смогут найти способ предоставить необходимые средства Киеву.

Советник премьер-министра Венгрии по политическим вопросам Балаж Орбан заявил, что Будапешт будет блокировать начало переговоров с Киевом о вступлении в Европейский союз (ЕС), так как права венгерского меньшинства на Украине нарушаются.

Ранее в США назвали Венгрию препятствием на пути Украины в ЕС.