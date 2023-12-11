В ЕС хотят ввести ограничения против боевиков ХАМАС

Министры иностранных дел Европейского союза 11 декабря обсудят новые ограничения в отношении радикального палестинского движения ХАМАС, в частности касательно финансов и передвижения боевиков, ответственных за нападение на мирных граждан Израиля 7 октября. Об этом сообщил портал Euractiv со ссылкой на внутренний документ дипломатической службы ЕС.

По данным портала, ХАМАС уже внесен в список террористических организаций ЕС, что означает заморозку активов членов движения на территории сообщества, однако в документе предлагается принять дополнительные меры в отношении «финансов и дезинформации» радикалов.

Один из собеседников Euractiv сказал, что формулировки в документе, затрагивающие международное гуманитарное право и Международный уголовный суд, могут стать проблематичными для ряда стран Евросоюза, достичь согласованности относительно новых ограничений против ХАМАС будет проблематично, так как Австрия, Венгрия и Чехия, предположительно, их не поддержат.

Однако другие страны ЕС, например Бельгия и Франция, уже публично поддерживали подобные меры, а решение США запретить выдачу виз лицам, причастным к насилию над израильтянами, «может вдохновить ЕС» на похожие шаги.

Как отмечает Euractiv, документ основан на предложениях главы внешней политики ЕС Жозепа Борреля, сделанных после встречи глав МИД стран ЕС в ноябре. В нем также указано, что Евросоюз необходимо пригласить отдельно друг от друга министров Израиля и Палестины на заседания Совета по иностранным делам, чтобы «поддерживать диалог с обеими сторонами» конфликта.

11 декабря в столице Бельгии Брюсселе пройдет последнее в 2023 году заседание глав МИД 27 стран Европейского союза. Главными темами встречи, как ожидается, станут конфликты на Ближнем Востоке и Украине.

Ранее в ХАМАС заявили, что Запад возвел «нерушимую стену» между собой и арабским миром.