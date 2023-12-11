В США заявили, что Вашингтон больше не может финансировать Украину

У США нет возможности финансировать конфликт на Украине, выделяя средства Киеву, на первом месте среди обсуждаемых вопросов у американских законодателей должны оставаться внутренние проблемы государства. Об этом на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) написала член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин.

«Мы не можем финансировать войну на Украине, опосредованную войну США с Россией», — отметила Грин.

По ее словам, южная граница Соединенных Штатов «находится в осаде и под контролем мексиканских картелей», и американским законодателям необходимо решать эту проблему.

Кроме того, Грин напомнила, что госдолг США составляет $34 трлн «из-за глупости и ужасающей безответственности американских лидеров».

В феврале этого года конгрессвумен Грин обвинила Байдена в нарушении конституции США из-за помощи Киеву.

Ранее сообщалось, что Белый дом может пойти на уступки реcпубликанцам ради одобрения нового транша финансовой помощи Украине и Израилю в конгрессе.