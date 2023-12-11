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В ЕС оценили последствия сделки России и Саудовской Аравии для Байдена

Сделка РФ и Саудовской Аравии станет причиной победы Трампа в выборах

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Bandar Algaloud/Reuters

Сделка России и Саудовской Аравии в вопросе сокращения добычи нефти приведет к переменам на нефтяном рынке и заставит элиты США поддержать Дональда Трампа на президентских выборах. Такое мнение высказал обозреватель хорватского издания Advance Антун Роша.

По мнению журналиста, это станет причиной победы Трампа над действующим президентом США Джо Байденом. Кроме того, сейчас на Ближнем Востоке происходят «тектонические изменения», связанные с упадком влияния Соединенных Штатов, добавил эксперт.

Он также напомнил, что в прошлом году Байден в ходе своего визита на Ближний Восток не смог убедить властей Саудовской Аравии увеличить добычу нефти для снижения ее цен на рынке. Этот провал дорого обойдется американскому президенту, заявил Роша.

Президент России Владимир Путин посетил Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию 6 декабря, в последней из стран он провел переговоры с наследным принцем Мухаммедом ибн Салманом Аль Саудом.

Ранее стало известно, когда цены на нефть упадут до $50 за баррель.

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