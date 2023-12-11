Конфликт на Украине завершится переговорами с Западом, а не с Киевом. Об этом посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил в эфире телеканала СTV, передает ТАСС.

«Переговоры обязательно будут, закончатся все столкновения обязательно переговорами. Но переговорами, понятно, не с марионетками», — цитирует его агентство.

Он отметил, что пока западные страны не демонстрируют желания договариваться и не выражают готовности сесть за стол переговоров. При этом он считает, что условия для начала переговоров созреют, «когда выдохнутся спонсоры, когда политические амбиции улягутся».

По его мнению, любое сохранение влияния нынешней украинской власти, которую Мирошник называет «марионеточным режимом», гарантирует, «что война вернется в наш дом очень-очень скоро».

10 декабря президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что новая встреча советников глав государств по урегулированию кризиса вокруг Украины состоится в Швейцарии в январе 2024 года.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.