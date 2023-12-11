В Словакии оценили переговоры о вступлении Украины в Евросоюз

Председатель комиссии по внешним отношениям парламента Словакии Мариан Кэри заявила, что Украина не готова для старта переговоров о вступлении в Евросоюз. Об этом сообщается на сайте газеты «Известия».

По ее словам, Украине необходимо сделать еще множество шагов, чтобы стать членом ЕС, а время, когда страны могли попасть в союз по политическому решению, давно прошло.

Она добавила, что Украине необходимо соответствовать всем необходимым критериям, как это было в случае со Словакией.

До этого глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что процесс вступления Украины в Евросоюз требует времени и выполнения властями страны всех условий.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что провел телефонный разговор с главой Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен, в рамках которого они обсудили позиции сторон перед заседанием Европейского совета.

До этого Зеленский в ходе заседания Генеральной Ассамблеи ООН потребовал лишить Россию права вето в Совете Безопасности всемирной организации.

Ранее стало известно, сколько условий для вступления в ЕС выполнила Украина.