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Союзники премьера Венгрии проведут в США встречу по Украине

Guardian: союзники Орбана проведут в США встречу по прекращению помощи Украине

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Shutterstock

Сторонники премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в понедельник в Вашингтоне начнут закрытую двухдневную встречу, в ходе которой совместно с представителями республиканской партии США будут обсуждать прекращение финансирования Киева. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на источники.

В публикации отмечается, что сторонники венгерского премьер-министра проведут в Вашингтоне закрытую встречу с представителями Республиканской партии США. Они планируют добиться прекращения американской военной поддержки украинской стороны.

По данным источника издания из республиканской партии, некоторые из участников, в том числе члены конгресса от Республиканской партии, были приглашены принять участие в закрытых переговорах во вторник, 12 декабря.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан провел в Буэнос-Айресе краткую встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Премьер Венгрии и украинский лидер встретились на церемонии инаугурации президента Аргентины Хавьера Милея. Орбан заявил, что страны — члены ЕС постоянно обсуждают этот вопрос.

Ранее в Италии заявили, что Украина будет в центре повестки G7 в 2024 году.

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