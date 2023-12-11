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Economist: США потребовали от Израиля завершить операцию в Газе до начала следующего года

Economist рассказал о требованиях США к Израилю быстро завершить операцию в Газе

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Ohad Zwigenberg/AP

США заявили Израилю, что военная операция в секторе Газа должна закончиться до начала следующего года. Об этом, ссылаясь на свои источники, сообщает британский журналист Economist.

По имеющейся у издания информации, государственный секретарь США Энтони Блинкен во время своего визита в Израиль заявил об этом израильскому руководству. По данным журнала, Белый дом потребовал, чтобы Израиль предпринял больше усилий, направленных на уменьшение страданий мирного населения Палестины, особенно в южной части сектора Газа.

Издание подчеркнуло, что американские чиновники в своих публичных заявлениях не называют никаких крайних сроков для завершения израильской военной операции. Однако Economist предположил, что у Израиля осталось всего несколько недель для того, чтобы добиться военного успеха в секторе Газа. После этого срока, считает журнал, США сократят военную помощь Израилю, чем очень осложнят его положение. При этом издание невысоко оценивает вероятность успешных действий израильской армии.

Ранее сообщалось, что порядка 48% американских граждан, которые собираются принимать участие в голосовании на выборах президента считают, что страна тратит много на финансовую и военную помощь Украине.

Ранее в ХАМАС заявили, что Запад возвел «нерушимую стену» между собой и арабским миром.

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