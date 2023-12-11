Economist: США потребовали от Израиля завершить операцию в Газе до начала следующего года

США заявили Израилю, что военная операция в секторе Газа должна закончиться до начала следующего года. Об этом, ссылаясь на свои источники, сообщает британский журналист Economist.

По имеющейся у издания информации, государственный секретарь США Энтони Блинкен во время своего визита в Израиль заявил об этом израильскому руководству. По данным журнала, Белый дом потребовал, чтобы Израиль предпринял больше усилий, направленных на уменьшение страданий мирного населения Палестины, особенно в южной части сектора Газа.

Издание подчеркнуло, что американские чиновники в своих публичных заявлениях не называют никаких крайних сроков для завершения израильской военной операции. Однако Economist предположил, что у Израиля осталось всего несколько недель для того, чтобы добиться военного успеха в секторе Газа. После этого срока, считает журнал, США сократят военную помощь Израилю, чем очень осложнят его положение. При этом издание невысоко оценивает вероятность успешных действий израильской армии.

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