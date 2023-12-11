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В МИД России заявили о проработке вопроса о формате трибунала для украинского руководства

Посол Мирошник заявил о проработке вопроса о трибунале для руководства Украины

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Посол по особым поручениям министерства иностранных дел России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что прорабатывается вопрос о формате трибунала над политическим руководством Украины. Об этом дипломат сообщил в эфире телеканала СТВ.

По словам Мирошника, украинское руководство понесет наказание за свои преступные действия. В каком формате это будет происходить, отметил дипломат, является политическим вопросом. Мирошник подчеркнул, что чем ближе будет победа России в специальной военной операции (СВО), тем быстрее политики достигнут единого мнения о форме будущего трибунала.

Посол уточнил, что мировому сообществу необходимо определить, в каком именно суде будет происходить подобный процесс.

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