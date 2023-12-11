Фон дер Ляйен заявила, что вступление Киева в ЕС требует времени и выполнения всех условий

Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что процесс вступления Украины в Евросоюз требует времени и выполнения властями страны всех условий. Об этом она сказала в интервью французской газете Parisien.

По словам фон дер Ляйен, на саммите Европейского союза 14 и 15 декабря будет всего лишь обсуждаться начало переговоров о вступлении Украины в организацию, а не само вступление, которое потребует времени. Кроме того, почеркнула фон дер Ляйен, присоединение Украины к Европейскому союзу может состояться только после того, как Киев выполнит все условия членства.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что провел телефонный разговор с главой Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен, в рамках которого они обсудили позиции сторон перед заседанием Европейского совета.

Ранее в ЕС назвали дату принятия Украины.