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Фон дер Ляйен заявила, что вступление Киева в ЕС требует времени и выполнения всех условий

Фон дер Ляйен напомнила, что вступление Украины в ЕС требует времени

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что процесс вступления Украины в Евросоюз требует времени и выполнения властями страны всех условий. Об этом она сказала в интервью французской газете Parisien.

По словам фон дер Ляйен, на саммите Европейского союза 14 и 15 декабря будет всего лишь обсуждаться начало переговоров о вступлении Украины в организацию, а не само вступление, которое потребует времени. Кроме того, почеркнула фон дер Ляйен, присоединение Украины к Европейскому союзу может состояться только после того, как Киев выполнит все условия членства.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что провел телефонный разговор с главой Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен, в рамках которого они обсудили позиции сторон перед заседанием Европейского совета.

Ранее в ЕС назвали дату принятия Украины.

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