Зеленский провел телефонный разговор с главой Еврокомиссии

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что провел телефонный разговор с главой Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен, в рамках которого они обсудили позиции сторон перед заседанием Европейского совета. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Зеленский подчеркнул, что постоянно поддерживает контакт с главой ЕК. Президент Украины также выразил фон дер Ляйен благодарность за высокую оценку работы украинской стороны по выполнению рекомендаций ЕС по получению Украиной статуса кандидата на вступление в Евросоюз.

«Рассчитываем на положительное решение о выделении €50 млрд и начале переговоров о вступлении Украины в ЕС», — написал Зеленский.

Он подчеркнул, что Европа должна решительно защищать свои ценности и единство. Президент Украины добавил, что знает, что Киев может рассчитывать на фон дер Ляйен в этом вопросе.

До этого Зеленский в ходе заседания Генеральной Ассамблеи ООН потребовал лишить Россию права вето в Совете Безопасности всемирной организации.

По мнению политика, таким образом «страна-агрессор будет наказана».

Ранее опрос Gallup показал, что Зеленский обогнал Трампа и Байдена по популярности в США.