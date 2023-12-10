Лукашенко прибыл в Кению

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вечером в воскресенье, 10 декабря, прибыл в Кению с рабочим визитом. Об этом сообщил близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал «Пул Первого».

В субботу пресс-служба Лукашенко сообщила, что начинается официальный визит главы белорусского государства в страны Африки. Там указали, что в рамках визита Лукашенко побывает в некоторых странах африканского континента.

8 декабря Лукашенко встретился с президентом Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) шейхом Мухаммедом бен Заидом аль Нахайяном.

Другим важным дипломатическим визитом Александра Лукашенко была поездка в Китай. В Пекине он встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. В ходе встречи белорусский лидер заявил, что историческое повышение уровня отношений между Минском и Пекином придало мощный импульс углублению традиционных направлений, а также старту новых векторов и механизмов их сотрудничества.

Си Цзиньпин преподнес в подарок президенту Белоруссии китайские яблоки, выращенные в провинции Хунань.

Ранее Лукашенко предложил Польше «дружескую руку».