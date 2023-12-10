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Судан вышлет из страны 15 сотрудников посольства ОАЭ

Reuters: Судан объявил персонами нон грата 15 сотрудников посольства ОАЭ

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Shutterstock

Судан принял решение выслать из страны нескольких сотрудников посольства Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Об этом со ссылкой на государственное информагентство республики сообщает Reuters.

По данным агентства, персонами нон грата объявили 15 сотрудников посольства ОАЭ. Им предписано покинуть Судан в течение двух суток. О решении уже проинформировали временного поверенного в делах Эмиратов. При этом причины решения властей республики не уточняются.

В настоящее время в Судане продолжается гражданская война между армией текущего правительства республики и Силами быстрого реагирования (СБР). Конфликт начался в апреле 2023 года. Стороны делятся противоречивой информацией о своих успехах в боевых действиях и контроле над объектами, развязав масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях.

ОАЭ наряду с Саудовской Аравией и США требовали прекратить боевые действия.

Ранее СБР заявили, что захватили второй по величине город страны.

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