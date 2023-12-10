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Макрон обсудил с Зеленским вступление Украины в ЕС

Макрон заверил Зеленского в поддержке переговоров о вступлении Украины в ЕС

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Sarah Meyssonnier/Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским заверил его в том, что Франция поддерживает начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз. Об этом пишет AFP, ссылаясь на Елисейский дворец, передает РИА Новости.

«Президент Франции Эммануэль Макрон в воскресенье подтвердил Владимиру Зеленскому поддержку Францией начала принятия Украины в ЕС», — говорится в публикации.

В сообщении отмечается, что французский президент приветствовал принятие парламентом Украины ряда законопроектов в отношении национальных меньшинств, реформы юридической системы и борьбы с коррупцией».

В Елисейском дворце заявили, что Украина демонстрирует намерение выполнить рекомендации, выданные Еврокомиссией.

В свою очередь президент Украины сообщил в X, что указал Макрону на приоритеты в плане военной поддержки и обсудил «следующий пакет военной помощи» Парижа Киеву.

До этого сообщалось, что Зеленский по прибытии в Аргентину на инаугурацию избранного президента Хавьера Милея переговорил по телефону с Макроном.

9 декабря президент Украины Владимир Зеленский подписал четыре закона с учетом рекомендаций Еврокомиссии.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев опубликовал новый мем о поддержке Украины со стороны Запада.

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