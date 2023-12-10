В Венгрии заявили, что оппозиция форсирует принятие Украины в ЕС

Госсекретарь правительства Венгрии Чаба Деметер заявил, что венгерская оппозиция наряду с Брюсселем пытается оказывать давление на власти с целью принятия Украины в Евросоюз. Об этом политик заявил в эфире радио Kossuth.

«Своего рода акцию «черная пятница» начали все финансируемые из-за границы группы активистов и левые политики, очевидно, они хотят помешать любому диалогу о приеме Украины в ЕС», — объяснил Деметер.

Госсекретарь напомнил о недавней публикации издания Financial Times, согласно которой членство Украины в Евросоюзе обойдется текущим участникам объединения в €186 млрд в течение семи лет. При этом страны, которые сейчас получают субсидии от ЕС, сами превратятся в доноров, что нанесет их экономике существенный ущерб.

Деметер подчеркнул, что нападки на диалог по поводу принятия Украины в ЕС не пошатнут позицию Венгрии по этому вопросу. По его словам, власти страны намерены настаивать на праве каждого венгра высказаться на эту тему.

До этого украинский премьер-министр Дмитрий Шмыгаль сообщил, что рассчитывает на принятие итогового решение Евросоюза о переговорах с Украиной по вступлению в объединение.

Ранее в Венгрии оценили новый украинский закон о возвращении прав меньшинств.