Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Венгрии заявили, что оппозиция форсирует принятие Украины в ЕС

Кабмин Венгрии: оппозиция устраивает «черную пятницу» из принятия Украины в ЕС

close
100%
Global Look Press

Госсекретарь правительства Венгрии Чаба Деметер заявил, что венгерская оппозиция наряду с Брюсселем пытается оказывать давление на власти с целью принятия Украины в Евросоюз. Об этом политик заявил в эфире радио Kossuth.

«Своего рода акцию «черная пятница» начали все финансируемые из-за границы группы активистов и левые политики, очевидно, они хотят помешать любому диалогу о приеме Украины в ЕС», — объяснил Деметер.

Госсекретарь напомнил о недавней публикации издания Financial Times, согласно которой членство Украины в Евросоюзе обойдется текущим участникам объединения в €186 млрд в течение семи лет. При этом страны, которые сейчас получают субсидии от ЕС, сами превратятся в доноров, что нанесет их экономике существенный ущерб.

Деметер подчеркнул, что нападки на диалог по поводу принятия Украины в ЕС не пошатнут позицию Венгрии по этому вопросу. По его словам, власти страны намерены настаивать на праве каждого венгра высказаться на эту тему.

До этого украинский премьер-министр Дмитрий Шмыгаль сообщил, что рассчитывает на принятие итогового решение Евросоюза о переговорах с Украиной по вступлению в объединение.

Ранее в Венгрии оценили новый украинский закон о возвращении прав меньшинств.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами