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Блинкен назвал условие для мира на Ближнем Востоке

Блинкен: на Ближнем Востоке не будет мира без отдельного государства Палестины

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Luis Barron/Global Look Press

Госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телекомпании CNN заявил, что без удовлетворения политических притязаний палестинского народа и создания независимого государства невозможно гарантировать безопасность Израиля и мир на Ближнем Востоке.

По его словам, после завершения крупной военной операции, которая все еще продолжается, необходим долгосрочный и крепкий мир.

Он добавил, что с точки зрения Соединенных Штатов, а, возможно, многих людей по всему миру, движение к стабильному миру приведет к созданию палестинского государства.

«У нас не будет крепкого мира, не будет надежной безопасности для Израиля до тех пор, пока политические притязания Палестины не будут удовлетворены», — сказал он.

Кроме этого, госсекретаря спросили о готовности США помогать Израилю, если военные действия затянутся на месяцы. По словам Блинкена, все хотят, чтобы эта кампания подошла к завершению как можно скорее, но Израилю необходимо вести операцию до тех пор, пока не будет уверенности, что повторное нападение палестинского движения ХАМАС невозможно.

До этого премьер-министр Палестины Мухаммед Штае допустил привлечение радикальной группировки ХАМАС к созданию независимого палестинского государства, состоящего из сектора Газа, Западного берега и Восточного Иерусалима.

Ранее в Белом доме оценили роль ПНА в управлении сектором Газа.

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