Захарова назвала Европарламент «экстремистской площадкой»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала Европейский парламент «откровенно экстремистской площадкой». Об этом она написала в своем Telegram-канале, комментируя проведение Европарламентом презентации книги Михаила Ходорковского (признан в РФ иностранным агентом) под названием «Как убить дракона».

«Европарламент стал не просто маргинальной организацией, а откровенно экстремистской площадкой. В этой связи напомню, что организовал презентацию евродепутат от Литвы Андрюс Кубилиус», — заявила дипломат.

По ее словам, Ходорковский продолжает совершать преступления у нас на глазах, а депутаты Европарламента в открытую, нагло этого человека «в этом поддерживают».

Как указала Захарова, раньше только на Западе «сомневались» в том, что Ходорковский «знает толк в убийстве».

«Именно из-за подозрений в убийстве он и объявлен в 2015 году в международный розыск. Во-вторых, важно вникнуть в то, что именно вещал «убийца драконов»: смена власти в России, выход из ее состава регионов, постановка под вопрос территориального единства страны, революция», — написала она.

По словам представителя внешнеполитического ведомства, годы «нам буквально внушали, что этот «просвещенный человек» желает России «исключительно блага, мечтает о ее развитии на всех направлениях».

«Сколько лет нам вбивали в голову историю о том, что он пал жертвой «дремучих и неразвитых», — заявила она.

Захарова добавила, что «сегодня уже открытым текстом Ходорковский заявляет, что желает развала и распада» РФ.

До этого сообщалось, что Ходорковский заложил швейцарскому банку свою усадьбу Best Beech Place около Лондона за £6 млн (более 585 млн рублей).

В 2003 году Ходорковскому предъявили обвинения по статьям о мошенничестве, присвоении или растрате, причинении имущественного ущерба, уклонении от уплаты налогов, подделке документов. 31 мая 2005 года он получил девять лет колонии, позже этот срок сократили до восьми лет. В декабре 2013 года Ходорковский был помилован президентом России Владимиром Путиным и уехал из страны, поселившись в Великобритании.

Ранее Путин назвал Ходорковского жуликом.