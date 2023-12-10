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Эксперт заявил, что число стран в БРИКС может вырасти до 25

Эксперт Гао заявил, что число стран в БРИКС может вырасти с 11 до 25

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Themba Hadebe/AP

Вице-президент Центра по изучению Китая и глобализации (CCG) Виктор Гао заявил, число стран — членов БРИКС может вырасти в будущем с нынешних 11 до 25. Соответствующее заявление он сделал в ходе Дохийского дискуссионного форума, передает РИА Новости.

«БРИКС — это настоящая организация будущего, которая представляет собой альтернативу, БРИКС здесь, она присутствует и развивается, и я не удивлюсь, если число членов этой организации в будущем возрастет c нынешних одиннадцати до двадцати пяти», — сказал эксперт.

Он призвал не сравнивать БРИКС с организацией «Большой семерки» — G7.

Гао также выразил уверенность, что при наличии Группы семи или без этой организации БРИКС способна существовать.

До этого министерство иностранных дел России сообщило, что наращивание расчетов в национальных валютах станет приоритетом председательства России в БРИКС. Отмечалось, что важным направлением работы российского председательства станет реализация стратегии экономического партнерства БРИКС до 2025 года, а также план действий по инновационному сотрудничеству на 2021—2024 годы.

Ранее в Лаосе заявили о стремлении в БРИКС.

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