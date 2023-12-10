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В Израиле сообщили о длительном разговоре Путина и Нетаньяху

Times of Israel: Путин и Нетаньяху 50 минут говорили по телефону

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провели длительный телефонный разговор. Об этом сообщает израильская газета The Times of Israel.

По словам представителя Нетаньяху, разговор продлился 50 минут.

В канцелярии израильского премьера раскрыли подробности, передает РИА Новости. Там сообщили, что Нетаньяху обсудил с Путиным войну еврейского государства с ХАМАС, а также ситуацию в регионе.

«Премьер-министр выразил недовольство позицией российских представителей в ООН и на других форумах в отношении Израиля», — говорится в сообщении канцелярии.

Отмечается, что в ходе беседы премьер Израиля также «резко раскритиковал опасное сотрудничество между Россией и Ираном».

До этого сообщалось, что Нетаньяху покинул заседание кабинета министров для разговора с Владимиром Путиным.

Тем временем глава МИД РФ Сергей Лавров высказался о контактах Москвы с радикальным палестинским движением ХАМАС.

Ранее Путин обсудил с президентом Египта ситуацию на Ближнем Востоке.

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