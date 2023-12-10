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Лавров высказался о возможности дипломатического урегулирования конфликта на Украине

Лавров предложил «обратиться к Зеленскому» об урегулировании на Украине

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МИД РФ/РИА Новости

Глава МИД России Сергей Лавров призвал переадресовать к президенту Украины Владимиру Зеленскому вопросы о возможности дипломатического урегулирования конфликта на Украине. Соответствующее заявление министр сделал на онлайн-выступлении на Дохийском форуме, отвечая на просьбу модератора оценить перспективы политического урегулирования на Украине, передает ТАСС.

«Вам следует позвонить господину Зеленскому», — сказал дипломат.

Потому что полтора года назад украинский лидер подписал указ, запрещающий какие-либо переговоры с правительством РФ, обратил внимание Лавров.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что мирные переговоры по Украине требуют от Киева снятие запрета на их проведение, а не «театральных жестов».

До этого бывший президент США Дональд Трамп рассказал, как в случае победы на президентских выборах в 2024 году добьется мирного соглашения между Россией и Украиной в течение 24 часов.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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